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Beko ve FC Barcelona'dan "Sporcu Gibi Beslen" girişimi

- Arçelik A.Ş.'nin uluslararası markası Beko, sponsoru olduğu FC Barcelona ile birlikte çocukları sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için "Eat Like A Pro-Sporcu Gibi Beslen" girişimini başlattı

Beko ve FC Barcelona'dan "Sporcu Gibi Beslen" girişimi

- Arçelik A.Ş.'nin uluslararası markası Beko, sponsoru olduğu FC Barcelona ile birlikte çocukları sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için "Eat Like A Pro-Sporcu Gibi Beslen" girişimini başlattı

06 Eylül 2017 Çarşamba 15:51
Beko ve FC Barcelona'dan

İSTANBUL (AA) - Arçelik A.Ş.'nin uluslararası markası Beko, sponsoru olduğu FC Barcelona ile birlikte çocukları sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için "Eat Like A Pro-Sporcu Gibi Beslen" girişimini başlattı.

Arçelik A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, önlem alınmadığı takdirde, 2025 yılına kadar 5 yaş altında obezite ya da fazla kilo sorunu yaşayacakların sayısının 70 milyona ulaşması bekleniyor.

Eat Like a Pro-Sporcu Gibi Beslen girişimi de bu soruna dikkati çekerken, çocuklara sağlıklı beslenmeyi sevdirmeyi ve ailelere yol göstermeyi hedefliyor.

Eat Like a Pro kapsamında pek çok ülkede okullarda kampanya elçilerinin katılacağı etkinlikler düzenlenecek, eğitim materyalleri sağlanacak, aileler bilgilendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, "Çocuklarda obezite sorunuyla iki şekilde mücadele edilebileceğine inanıyoruz. İnovatif teknolojilerimizle sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırarak ve çocukları sağlıklı beslenmeye özendirerek. Eat Like a Pro girişimiyle çocukları, kahramanları aracılığıyla bilinçli ve sağlıklı beslenmeye yönlendirerek, dünya genelinde sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Hedefimiz basit; önlem ve eğitimle çocuklarda obeziteyi azaltmak." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Arçelik A.ŞArçelik A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Hakan BulgurluBekoFC Barcelona
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