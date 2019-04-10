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Benzin ve motorine gece yarısı zammı

Seçimden sonra bir haftada akaryakıta ikinci kez zam geldi. Bugün gece yarısından itibaren uygulamaya konulan zam, benzinde pompa fiyatına 13 kuruş yansıyacak

Benzin ve motorine gece yarısı zammı

Seçimden sonra bir haftada akaryakıta ikinci kez zam geldi. Bugün gece yarısından itibaren uygulamaya konulan zam, benzinde pompa fiyatına 13 kuruş yansıyacak

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:06
Benzin ve motorine gece yarısı zammı

Benzin ve motorine gece yarısı zam
 


Yerel seçimlerin ardından akaryakıta ikinci kez zam geldi. Elktrik ve sigara zamlarının ardından bu kez benzin ve motorin fiyatları artırıldı. Zamlar bu gece yarısından itibaren pompalara yanısıd.

Eşel mobil sistemi yeniden devreye girdi ancak bu kez artışın bir kısmı pompaya yansıtıldı. Benzindeki artışın 7 kuruşu ÖTV'den karşılanacak, 13 kuruşu pompaya yansıyacak. Motorinde 6 kuruşluk artış ÖTV'den karşılanırken, pompaya 6 kuruşluk artış yansıyacak


10.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ÖTV tutarında 6 kuruş indirim, pompa satış fiyatında 6 kuruş artış oldu. Olcay Aydilek'in haberine göre, benzinde ise ÖTV tutarında 7 kuruş indirim, pompa satış fiyatında 13 kuruş artış gerçekleşti.

Hem brent petrol fiyatları hem de kur arttığı için akaryakıt fiyatları artış trendine girebilir. Bu nedenle eşel mobil sistemi yeniden devreye girdi ancak öncekinden farklı olarak bu kez artışın bir kısmı pompaya yansıtıldı.

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Motorine 17 kuruş zam geliyor
Motorine 17 kuruş zam geliyor
Son Güncelleme: 10.04.2019 00:22
Anahtar Kelimeler:
ZamMotorinBenzin
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