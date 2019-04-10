Benzin ve motorine gece yarısı zammı





Yerel seçimlerin ardından akaryakıta ikinci kez zam geldi. Elktrik ve sigara zamlarının ardından bu kez benzin ve motorin fiyatları artırıldı. Zamlar bu gece yarısından itibaren pompalara yanısıd.

Eşel mobil sistemi yeniden devreye girdi ancak bu kez artışın bir kısmı pompaya yansıtıldı. Benzindeki artışın 7 kuruşu ÖTV'den karşılanacak, 13 kuruşu pompaya yansıyacak. Motorinde 6 kuruşluk artış ÖTV'den karşılanırken, pompaya 6 kuruşluk artış yansıyacak



10.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ÖTV tutarında 6 kuruş indirim, pompa satış fiyatında 6 kuruş artış oldu. Olcay Aydilek'in haberine göre, benzinde ise ÖTV tutarında 7 kuruş indirim, pompa satış fiyatında 13 kuruş artış gerçekleşti.

Hem brent petrol fiyatları hem de kur arttığı için akaryakıt fiyatları artış trendine girebilir. Bu nedenle eşel mobil sistemi yeniden devreye girdi ancak öncekinden farklı olarak bu kez artışın bir kısmı pompaya yansıtıldı.