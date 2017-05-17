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17 Mayıs 2017 Çarşamba 13:08

Benzin ve Motorine zam geliyor

 Benzin ve Motorine bu akşamdan geçerli olmak üzere zam geliyor.

Benzin ve Motorine zam geliyor
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Benzin ve Motorine zam geliyor
   Benzin ve Motorine bu akşamdan geçerli olmak üzere zam geliyor.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6 kuruş, motorine 7 kuruş zam yapılacak.
  Zamla beraber  Benzin İstanbul'da 5.06 kuruş olan benzinin litre fiyatı 5.13 liraya, Ankara'da 5 lira 11 kuruştan, 5 lira 17 kuruşa, İzmir'de 5 lira 8 kuruştan 5 lira 14 kuruşa yükselecek. Motorin İstanbul'da 4 lira 38 kuruş olan motorinin litre fiyatı 4 lira 45 kuruşa, Ankara'da 4 lira 43 kuruştan 4 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 4 lira 41 kuruştan 4 lira 48 kuruşa yükselecek.
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BenzinMotorinZam
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