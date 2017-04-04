Benzin ve motorine zam

İstanbul'da litresi 5.14 liradan satılan benzinin litresi 5.26 liraya çıktı.Ankara’da litresi ortalama 5,18 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,14 liradan 5,26 liraya, İzmir’de 5,17 liradan 5,29 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise Ankara’da 4,48 liradan 4,56 liraya, İstanbul’da 4,43 liradan 4,51 liraya, İzmir’de 4,45 liradan 4,53 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Otogaza bugünden geçerli 25 kuruş indirim yapılmıştı.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.