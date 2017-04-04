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Ekonomi:
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04 Nisan 2017 Salı 15:25

Benzin ve motorine zam

  İstanbul'da litresi 5.14 liradan satılan benzinin litresi 5.26 liraya çıktı

Benzin ve motorine zam
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Benzin ve motorine zam
  İstanbul'da litresi 5.14 liradan satılan benzinin litresi 5.26 liraya çıktı.Ankara’da litresi ortalama 5,18 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5,14 liradan 5,26 liraya, İzmir’de 5,17 liradan 5,29 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise Ankara’da 4,48 liradan 4,56 liraya, İstanbul’da 4,43 liradan 4,51 liraya, İzmir’de 4,45 liradan 4,53 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Otogaza bugünden geçerli 25 kuruş indirim yapılmıştı.
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