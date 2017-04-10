﻿
Ekonomi:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Nisan 2017 Pazartesi 19:44

Benzine ve gazyağına zam

Benzine bir zam daha geldi.

Benzine ve gazyağına zam
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Benzine ve gazyağına zam
   Benzine bir zam daha geldi.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, “Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 11 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 10 kuruş, gazyağının satış fiyatında ise 11 kuruş artış meydana gelmiştir” denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
BenzinGazyağıZam
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tonlarca makarnaya el konuldu Tonlarca makarnaya el konuldu
TOKİ’den emeklilere 300 TL taksitle ev  TOKİ’den emeklilere 300 TL taksitle ev 
Akaryakıt istasyonlarında sayaç hilesi; Korkutan rakam Akaryakıt istasyonlarında sayaç hilesi; Korkutan...
Ülker ürünlerini tesislerinden kaldırdı Ülker ürünlerini tesislerinden kaldırdı
Benzin ve motorine zam Benzin ve motorine zam
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yukarı Çık

Tonlarca makarnaya el konuldu
Gaziantepli ünlü bir makarna firmasına ait olduğu iddia edilen 162 konteynır makarnanın ihraç edilmek üzere...

Haberi Oku