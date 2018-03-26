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Benzine zam  

 Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 12 kuruş zam geldi.

Benzine zam  

 Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 12 kuruş zam geldi.

26 Mart 2018 Pazartesi 09:01
Benzine zam  

Benzine zam  geldi

   Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 12 kuruş zam geldi.

Yurdun bazı noktalarında benzinin litresi 6 TL'yi geçti. Benzinin litresinin 6 TL olmasına İstanbul'da 7, İzmir'de 6, Ankara'da ise 4 kuruş kaldı.Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, “27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.

Motorin grubunda 26.03 - 27.03.2018 tarihlerinde fiyat değişikliği beklenmiyor.” denildi.Buna göre kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi İstanbul’da 5,93 TL, Ankara’da 5,96, İzmir’de ise 5.94 TL’ye çıkıyor.Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Siirt ve Diyarbakır’da ise benzinin litresi 6 TL’yi aştı.

Son Güncelleme: 26.03.2018 07:31
Anahtar Kelimeler:
BenzinZam
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