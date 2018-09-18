Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95264
ALTIN
245.371
DOLAR
6.3595
STERLİN
8.3558
EURO
7.4265
A Milli Takım 86- Slovenya 77
A Milli Takım 86- Slovenya...
Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında
Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında
Alanyaspor 1- Trabzonspor 0
Alanyaspor 1- Trabzonspor 0
Cocu "Bizim için iyi ve güzel bir akşamdı"
Cocu "Bizim için iyi ve...
Rizespor 1 Bursaspor 1
Rizespor 1 Bursaspor 1

Bereket Döner 2019 yılı hedefleri ; Yurt içi 50 yeni şube 

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek; piyasada daha rekabetçi, daha yenilikçi ürünlerle 2019 yılında tüketiciye lezzetli sürprizler yapacaklarını belirterek "Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızda yeni şubelere ağırlık vereceğiz" dedi.

Bereket Döner 2019 yılı hedefleri ; Yurt içi 50 yeni şube 

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek; piyasada daha rekabetçi, daha yenilikçi ürünlerle 2019 yılında tüketiciye lezzetli sürprizler yapacaklarını belirterek "Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızda yeni şubelere ağırlık vereceğiz" dedi.

18 Eylül 2018 Salı 11:42
Bereket Döner 2019 yılı hedefleri ; Yurt içi 50 yeni şube 

Bereket Döner 2019 yılı hedefleri ; Yurt içi 50 yeni şube 

Bereket Döner 2019 yılı hedeflerini açıkladı. Şirket, önümüzdeki yıl 5 farklı ülkede yeni restoranlar açmaya hazırlanırken; bir yandan da 81 ilde 81 şube projesine ağırlık verecek. Toptan tarafta, halen 14 ülkeye ihracat yapan Bereket Döner bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor.

Türk Döner’inin dünyadaki sözcüsü konumunda olan Bereket Döner, 2019 projeksiyonunda yeni yatırımlara hız veriyor. Holdingleşme sürecindeki şirket; her yıl olduğu gibi yeni dönemde de daha çok üretim, daha çok istihdam politikasına hız verecek. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek; piyasada daha rekabetçi, daha yenilikçi ürünlerle 2019 yılında tüketiciye lezzetli sürprizler yapacaklarını belirterek "Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızda yeni şubelere ağırlık vereceğiz" dedi. Emek, Bereket Döner'in 2019 projeksiyonu hakkında şu bilgileri verdi:  

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak, ekonomimize bir nebze destek olabilmek adına; bugüne kadar olduğu gibi sürekli büyümek, daha çok kitleye ulaşmak ve bu şekilde daha çok istihdam oluşturmayı arzu ediyoruz.

HEDEF ÖNCE TÜM İLLER, ARTINDAN İLÇELERDE DAĞITIM 

Bu kapsamda 2019 yılında bayi organizasyon yapısı güçlendirilerek daha aktif ve etkin hale getirilecektir. Bu sayede yeni bayi katılımları ve mevcut bayilerin sahaya daha iyi penetre olmaları sağlanarak, 81 ilimizde aktif dağıtım yapısına ulaşılacaktır. Bir sonraki basamakta hedefimiz, halihazırda önemli bir bölümüne ulaştığımız ilçelerin tümüne ulaşarak hizmet verebilmek olacaktır.

SIRADA İKİNCİ TOPTAN ÜRÜN MARKASI VAR

İkinci toptan marka yapılanması ile sahada daha rekabetçi olmak ve yeni ürünler ile daha geniş bir yelpazede hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Bu marka ile pişmiş piliç köfte gibi yeni ürünler tüketicinin beğenisine sunulacaktır. Bu şekilde özellikle otel – restoran - kafe , okul kantinleri ve hazır yemek sektöründe daha geniş bir kitleye kaliteli ve sağlıklı ürünlerle daha rekabetçi ulaşmayı hedefliyoruz.

İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI ARTIRILACAK 

Yurt içi ve yurt dışı fuar katılımları ile bulunduğumuz ülkeler dışındaki yeni pazarlara girmeyi ve şimdiye kadar 14 ülkeye yapılan ihracatımıza yeni ülkeler katarak ülkemize daha fazla döviz getirisi sağlamayı hedeflemekteyiz.

Yurt dışında 2018 yılında faaliyete geçen Taif restoranımıza ilave olarak, en az ikisi yine Suudi Arabistan'da olmak üzere; Katar, Kıbrıs ve Makedonya'da en az 5 yeni restoran açmayı planlıyoruz. 

Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü olarak danışmanlık desteği verdiğimiz projeleri geliştirerek, mevcut projelere en az iki ülkeyi daha katmak da hedeflerimiz arasında.

Ülkemizde yatırımlara ara vermeden devam eden Bereket Döner, yeni üretim tesisinin temelini bu yıl içinde atmayı planlamaktadır. Buna ilave olarak yeni teknoloji yatırımlarına da devam edeceğiz. 

Dikey entegrasyon sürecinde, Tokat ilinde kurulu besi çitliğimizi mevcuttaki 2000 baştan 6000 başa çıkararak tam kapasiteye ulaşmak da hedeflerimiz arasında. 

Bütün bunlara ek olarak 2019 Yılı içinde, bünyemizde bulunan restorancılık faaliyetleri ile Mono Distribütör ayrı tüzel kişiliklere ayırarak, Holding olma anlamında mevcut alt yapımızı daha da güçlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler:
Bereket Döner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin kurtuluşu AR-GE ile olacak
Türkiye'nin kurtuluşu AR-GE ile olacak
İstanbul Atatürk dünyanın 3. en iyi havalimanı
İstanbul Atatürk dünyanın 3. en iyi havalimanı
Ünlü Lüks marka Türkiye'de havlu attı: Fiyatları cep yakıyordu
Ünlü Lüks marka Türkiye'de havlu attı: Fiyatları cep yakıyordu
Türkiye insani gelişmişlikte 64. sıraya yerleşti
Türkiye insani gelişmişlikte 64. sıraya yerleşti
Hataylı iş adamlarından künefe isyanı: Hatay Künefe'den ibaret değil..
Hataylı iş adamlarından künefe isyanı: Hatay Künefe'den ibaret değil..
Çilek ekiminde rota Seydişehir Suğla Gölü'ne çevrildi.
Çilek ekiminde rota Seydişehir Suğla Gölü'ne çevrildi.
En güçlü Amarok satışa sunuldu
En güçlü Amarok satışa sunuldu
Türkiye'nin ilk milli helikopteri test uçuşuna başladı
Türkiye'nin ilk milli helikopteri test uçuşuna başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim