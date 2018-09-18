Bereket Döner 2019 yılı hedefleri ; Yurt içi 50 yeni şube

Bereket Döner 2019 yılı hedeflerini açıkladı. Şirket, önümüzdeki yıl 5 farklı ülkede yeni restoranlar açmaya hazırlanırken; bir yandan da 81 ilde 81 şube projesine ağırlık verecek. Toptan tarafta, halen 14 ülkeye ihracat yapan Bereket Döner bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor.

Türk Döner’inin dünyadaki sözcüsü konumunda olan Bereket Döner, 2019 projeksiyonunda yeni yatırımlara hız veriyor. Holdingleşme sürecindeki şirket; her yıl olduğu gibi yeni dönemde de daha çok üretim, daha çok istihdam politikasına hız verecek. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek; piyasada daha rekabetçi, daha yenilikçi ürünlerle 2019 yılında tüketiciye lezzetli sürprizler yapacaklarını belirterek "Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızda yeni şubelere ağırlık vereceğiz" dedi. Emek, Bereket Döner'in 2019 projeksiyonu hakkında şu bilgileri verdi:

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak, ekonomimize bir nebze destek olabilmek adına; bugüne kadar olduğu gibi sürekli büyümek, daha çok kitleye ulaşmak ve bu şekilde daha çok istihdam oluşturmayı arzu ediyoruz.

HEDEF ÖNCE TÜM İLLER, ARTINDAN İLÇELERDE DAĞITIM

Bu kapsamda 2019 yılında bayi organizasyon yapısı güçlendirilerek daha aktif ve etkin hale getirilecektir. Bu sayede yeni bayi katılımları ve mevcut bayilerin sahaya daha iyi penetre olmaları sağlanarak, 81 ilimizde aktif dağıtım yapısına ulaşılacaktır. Bir sonraki basamakta hedefimiz, halihazırda önemli bir bölümüne ulaştığımız ilçelerin tümüne ulaşarak hizmet verebilmek olacaktır.

SIRADA İKİNCİ TOPTAN ÜRÜN MARKASI VAR

İkinci toptan marka yapılanması ile sahada daha rekabetçi olmak ve yeni ürünler ile daha geniş bir yelpazede hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Bu marka ile pişmiş piliç köfte gibi yeni ürünler tüketicinin beğenisine sunulacaktır. Bu şekilde özellikle otel – restoran - kafe , okul kantinleri ve hazır yemek sektöründe daha geniş bir kitleye kaliteli ve sağlıklı ürünlerle daha rekabetçi ulaşmayı hedefliyoruz.

İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI ARTIRILACAK

Yurt içi ve yurt dışı fuar katılımları ile bulunduğumuz ülkeler dışındaki yeni pazarlara girmeyi ve şimdiye kadar 14 ülkeye yapılan ihracatımıza yeni ülkeler katarak ülkemize daha fazla döviz getirisi sağlamayı hedeflemekteyiz.

Yurt dışında 2018 yılında faaliyete geçen Taif restoranımıza ilave olarak, en az ikisi yine Suudi Arabistan'da olmak üzere; Katar, Kıbrıs ve Makedonya'da en az 5 yeni restoran açmayı planlıyoruz.

Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü olarak danışmanlık desteği verdiğimiz projeleri geliştirerek, mevcut projelere en az iki ülkeyi daha katmak da hedeflerimiz arasında.

Ülkemizde yatırımlara ara vermeden devam eden Bereket Döner, yeni üretim tesisinin temelini bu yıl içinde atmayı planlamaktadır. Buna ilave olarak yeni teknoloji yatırımlarına da devam edeceğiz.

Dikey entegrasyon sürecinde, Tokat ilinde kurulu besi çitliğimizi mevcuttaki 2000 baştan 6000 başa çıkararak tam kapasiteye ulaşmak da hedeflerimiz arasında.

Bütün bunlara ek olarak 2019 Yılı içinde, bünyemizde bulunan restorancılık faaliyetleri ile Mono Distribütör ayrı tüzel kişiliklere ayırarak, Holding olma anlamında mevcut alt yapımızı daha da güçlendireceğiz.