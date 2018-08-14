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Bereket Döner CEO'su Emek: Yeni yatırımlara hız vereceğiz

ABD yönetiminin Türkiye'ye ilan ettiği ekonomik savaşa iş dünyası yeni yatırım açıklamalarıyla cevap veriyor. Berek Döner, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara inat yeni yatırım kararı aldı.

Bereket Döner CEO'su Emek: Yeni yatırımlara hız vereceğiz

ABD yönetiminin Türkiye'ye ilan ettiği ekonomik savaşa iş dünyası yeni yatırım açıklamalarıyla cevap veriyor. Berek Döner, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara inat yeni yatırım kararı aldı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:13
Bereket Döner CEO'su Emek: Yeni yatırımlara hız vereceğiz

Bereket Döner CEO'su Emek: Yeni yatırımlara hız vereceğiz
 

Türkiye'ye yönelik ekonomik ve finansal baskıların giderek arttığı bu dönemde, döviz spekülasyonuna karşı iş dünyasından tepkiler yükseliyor. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Türkiye'ye yönelik tüm saldırı ve tuzaklara rağmen yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini ve daha çok çalışacaklarını söyledi.

“Ekonomik Baskılara En Büyük Cevabı Yerli Üretici Verecektir”

Türk Döneri'nin  dünyadaki sözcüsü ve savunucusu Bereket Döner’in CEO'su Muhammet Nezif Emek, son günlerde ülkemize yönelik ekonomik baskıların ve ambargoların yoğunlaştığını belirterek; "Ülkemize yönelik uygulanan ekonomik baskılara ve ambargolara en büyük cevabı yerli yatırımcılar ve  üreticiler verecektir. Türk Milleti'nin üretim gücünü hafife alanlar kısa zamanda yanıldığını anlayacaktır." dedi. 

“Devletimizin ve Milletimizin Yanında Yer Alacağız”

ABD yönetiminin Türkiye'ye uyguladığı haksız ambargonun duvara çarpacağını belirten Emek şunları söyledi; "Millet olarak ülkemize yönelik her türlü spekülasyon ve baskıyı tarihin tozlu sayfalarına atmasını iyi biliriz. Milletimiz bu oyunu da bozacak güce, ferasete, akıl ve donanıma sahiptir. Türkiye’ye yönelik ekonomik ve finansal saldırılara rağmen Bereket Döner ailesi olarak yatırımlarımızı sürdürme ve üretimimizi artırarak daha çok gencimize istihdam alanları açma kararı aldık. İhracatımızı da artırarak ülkemize açılan savaşta, devletimizin milletimizin yanında yer alacağız. Tüm vatandaşlarımızın artık gündelik ihtiyaçlarını yerli üründen yana tercih etmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Her Şeye Rağmen Yatırıma Devam

%100 yerli ve milli bir firma olan Bereket Döner, ülkemizde ve dünya çapında kısa zamanda büyüyerek Türkiye’nin başarılı markaları arasına girdi. Geleneksel döner lezzetinin çeşitli ülkelerde temsil edilmesine öncülük eden Bereket Döner ,tüm ticaretini TL ile sürdürürken yaşanan ekonomik baskılara rağmen ihracat oranlarını var gücü ile yükseltmeye ve yatırımlarını çoğaltmayı planlıyor. 

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