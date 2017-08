Bereket Döner, lezzetin kaynağına yatırım: 90 dönüme kendi çiftliğini kurdu

Dönerde lezzetin kaynağına yatırım: Bereket Döner 90 dönüme kendi çiftliğini kurdu

Türkiye'nin en büyük döner üreticisi Bereket Döner, tüketicinin alıştığı geleneksel lezzetini korumak için, 10 milyon liralık yatırım yaptı. Gıda üreticilerinin İstanbul'a en yakın bölgelere yatırım yaptığı bir dönemde Bereket Döner bu kez Tokat'ın doğal güzelliği ve verimli tarım topraklarıyla ünlü Niksar'da 90 dönümlük alana dev çiftlik kurdu. Bereket Döner bu yatırımı ile, doğrudan 100 kişiye daha istihdam sağlarken binlerce üreticinin alın teri ve emeğine katma değer sağlamaya başladı.

UYGUN YER SEÇİMİ İÇİN UZUN ARAŞTIRMALAR YAPILDI

Türkiye'de ilk kez döner üreticisi bir şirket kendi sektöründe doğal üretim alanına yatırım yaptı. Tarım üreticisi ile yatırımcı buluşması, tüketimin yoğun olduğu İstanbul'a yakın bir bölge yerine, 787 KM uzakta, Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleşti. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Niksar'da 90 dönümlük alana kurulan çiftliğin sektörde öncü bir yatırım olduğunu belirterek "Bu çiftliği kurma kararını aldığımız süre içerisinde Avrupa ve Amerika'da çok sayıda ülkede araştırma yaptık, benzer tesisleri yerinde gördük. Ciddi bir hazırlık evresinden sonra Niksar'da karar kıldık. Yüksek hammadde kalitemizi böylelikle daha da yükselteceğiz" dedi.



Emek, Bereket Çiftliği'nin sadece bölge ekonomisine değil ülke ekonomisine de önemli katkıları olacağını belirterek şunları söyledi:



Dikey entegrasyon yatırımlarımızın en önemlisi olan çiftlik yatırımımız için uzun süreli hazırlık çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarda; besi şeklinden, çiftlik proje dizaynına, çiftlik kapasitesinden, lokasyon seçimine kadar kapsamlı çalışmalarımız oldu. Bu çerçevede Amerika'dan, Avrupa'ya çok yoğun seyahatler yapıp örnek çiftlikler ziyaret ettik. Gerek standardizasyonu yakalamak, gerekse girdi hammadde kalitemizi yükseltmek adına geçirdiğimiz ciddi hazırlık evresinden sonra besi çiftliği projemizi hayata geçirdik. Bu yatırımın Tokat ili Niksar ilçesinde yapılmasının en büyük sebebi, bu lokasyonun iklim şartlarının besicilik için çok uygun olmasıdır.

Bunun yanı sıra Bereket Döner'in çıkış yeri olarak ifade ettiğimiz Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hayrettin Taşkıran beyin memleketine olan sevdası da çiftliğin kurulma aşamasında bir çok alternatif bölge arasında tercih edilme sebebi olmuştur. Daha önce yine süt işleme tesisini kurduğumuz Niksar bölgesi, özellikle süt üretimi açısından oldukça gelişmiş durumdadır. Bizim gibi işletmelerin kurulması ile beraber bölgede hayvancılığın (gerek süt gerek besi) hızla artacağını ve yine bölge ekonomisine büyük katkı

sağlayacağını düşünüyoruz.



100 YENİ İSTİHDAM DAHA SAĞLANACAK



Çiftliğimiz 90 dönüm üzerine kurulu olup açık sistem besiciliğe uygun olarak tasarlanmıştır. İlk aşamada 3.300 baş kapasiteli ve yaklaşık bir 10.000.000 TL sabit yatırım bütçesi ile kurulan çiftliğimiz ek yatırım ile 10.000 baş'a kadar büyültülebilecek şekilde dizayn edilmiştir. İlk parti hayvanların gelmesi ile birlikte 2017 yılı sonuna kadar ki hedefimiz 550 Baş, 2018 yılının sonunda da 3.300 baş besiye çıkmak ve yine uzun vadede yatırımı 10.000 başlık (bölgenin en büyüğü) bir çiftlik haline getirmektir.

Çiftlik için gerekli olan yem ihtiyacı; anız, saman, yonca, silaj, gibi ürünler yine bölge çiftçisinden tedarik edilecek olup böylelikle bölge; tarım ve hayvancılık konusunda cazibe merkezi haline gelecektir.

Çiftliğimizde tam kapasite ile çalışılması halinde toplamda en az 100 kişiye daha istihdam sağlanacaktır.



11 ÜLKEYE DÖNER İHRACATI

Bereket Döner olarak halihazırda 11 ülkeye ihracatımız devam etmektedir. Her geçen gün büyüyen üretim kapasitemiz için gerekli olan et ihtiyacını karşılamak üzere kurduğumuz çiftliğimiz bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Döner tesislerimizde yılda 20.000'den fazla büyük baş hayvan kullanıyor olmamız ve her geçen gün kapasitemizin büyüyor olması nedeniyle çiftlik projemizde büyük hedeflerimiz bulunmaktadır. Besi sayesinde oluşturacağımız maliyet avantajını ise dünyanın en pahalı et fiyatlarına sahip olan ülkemizin döner ihracatını artırmak amacıyla kullanmaya çalışacağız. Yani çiftliğimiz ihracatımız için bizlere büyük katkı sağlıyor olacaktır.

YEŞİL NİKSAR BEREKETİNİ ÜLKE EKONOMİSİNE SEKTÖRE KAZANDIRDIK

Niksar bilindiği üzere kuzeyinde Canik Dağları, güneyinde Dönek Dağı arasında kalan çok verimli bir ovadır. Yine bir çok yaylası ile meşhur olan

ve ismi Yeşil Niksar olarak bilinen bölgenin; %53'ü orman ve fundalıklarla, %12'si çayır ve meralarla kaplıdır. İlçe topraklarının %32'si ekilip

dikilirken, yalnızca %3'ü tarıma elverişli değildir. Bu özelliklerinden dolayı su ve toprağı tarım ve hayvancılık açısından oldukça elverişli olması

bir çok alternatif arasından tercih edilmesine sebep olmuştur. Öte yandan grubumuzun süt ürünleri fabrikası da yine bu özelliklerinden dolayı bu

bölgede kurulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir.