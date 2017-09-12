Bereket Döner Mekke'den sonra Medine ve Riyad'da

Yeni franchise programı ile ilk etapta Körfez Ülkeleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanların tamamını hedef pazar ilan eden Bereket Döner, en önemli adımı Suudi Arabistan'da attı. Bu ülkeyi 4 ayrı yatırım bölgesine ayıran Bereket Döner, Mekke, Medine ve Riyad'da Master Franchise anlaşmaları imzaladı. Suudi Arabistan'ı en önemli pazarlardan biri olarak ilan eden Bereket Döner, iki farklı ülke ile de prensipte el sıkışarak, karşılıklı niyet mektubu imzaladı.

11 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Türk döner sektörünün en büyük kuruluşu olarak, üretim ve ihracatta yenilikçi fikirler ve zengin ürün konseptiyle 11 ülkeye ihracat yapan Bereket Döner, Kosova ve Suudi Arabistan'da açtığı şubelerle yurtdışı tecrübesini pekiştirdi. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek "Büyük bir coğrafyada lezzetimizle, kalitemizle, tüketiciyi gerçek dönerle buluşturacağız. Bereket Döner'in lezzet yolculuğu tüm küreyi saracak" dedi.

LEZZETİMİZ, KALİTEMİZ SEKTÖRE ÇEKİ-DÜZEN VERDİ

Türkiye ile döner'in tüm dünyada özdeşleştiğini söyleyen Emek "Ülkemize özgü bu eşşiz ürünü, kendine has tadı ile tüm dünyaya ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.Master Franchise anlaşmalarına büyük önem verdiklerini belirten Emek şunları söyledi;

"Bereket Döner'in temelleri 1988 yılında İstanbul Beyoğlu'nda atıldı. Taksim'e gelen milyonlarca insanın tadına bakmadan geçmediği Bereket Döner, kurumsal yapısı ve duruşu ile 30 yılda büyük merhaleler kat etti. Aradan geçen yıllar içinde, kendi lezzetimizi ve markamızı tescil ettirdik. Bereket Döner, Türkiye'nin 81 iline ulaşırken, dünyada 11 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Çeyrek asırı geçen üretim ve restoran tecrübemizi Türkiye'deki 120 şubemizle daha da zengileştirdik. Bereket Döner şimdi Arap ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için hazırladığı yatırım programı ile genç, dinamik girişimcilerle yeni işbirliklerine girmeye hazırlanıyor."

ÜRETİMDEN SOFRAYA KADAR HER AŞAMADA AYNI HASSASİYET



Türkiye'de ilk Helal Sertifikası alan üretici kurumlardan biri olan Bereket Döner, sadece üretim hattında değil, tüketicinin sofrasına ulaşana kadar helal üretim ve helal ticaret hassasiyetleri olan bir şirket olarak biliniyor. Bereket Döner'in yatırımcı adayları için hazırladığı iş planı doğrultusunda master franchise haklarını vereceği yatırımcılarla, hedef ülkelerde daha büyük ölçekli, kalıcı yatırımlara yönelmek istiyor.



Ceo Emek "Suudi Arabistan'da dört bölgeden üçünde sözleşme imzaladık ve çok yakında yeni şubelerimizi hizmete açacağız. Diğer taraftan da iki ülke için daha prensip anlaşması yapmış bulunuyoruz. Halen Körfez Ülkeleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerinden yatırımcı adayları ile görüşmeler sürüyor. Her yeni şubemizde Türk Döneri'nin temsilcisi olmanın sorumluluğunu taşıyoruz."

MİLYONLARCA İNSANA TÜRK LEZZETİNİ ULAŞTIRACAK



Türkiye'nin doğal bitki örtüsüyle ünlü Tokat Niksar'da kurduğu özel çiftlikte başlayan lezzet yolculuğunun sadece Türkiye'yi değil, ilk etapta Körfez Ülkeleri, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanları ardından tüm dünyayı saracağını söyleyen Emek "Son yıllarda AR-GE çalışmaları kapsamında geliştirdiğimiz çok sayıda ürünle, hem sofralarda hem de restoranlarımızla markamızı daha da güçlendirdik. Türkiye gibi rekabetin en yoğun olduğu bir ülkede sektörün en büyüğü ve öncüsü olmak bize büyük güç ve enerji kazandırdı. Doğal lezzetimiz, kaliteli ürünlerimiz, genç girişimcilerle kuracağımız franchise zincirleri ile milyonlarca kişiye ulaşacak. Bu sadece Bereket Döner'in değil, Türk döner sektörünün kurumsal olarak çok büyük bir başarısıdır" dedi.

