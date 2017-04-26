Beyaz eşya sektörünün lider firması Arçelik Beylikdüzü Fabrikası'nı Çerkezköy'e taşıma kararı aldı.Arçelik’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimizin Beylikdüzü/İstanbul’da bulunan Elektronik İşletmesi’nin yüksek teknolojik standartları yakalayarak, rekabetçiliğini ve operasyonel verimliliğini arttırmak suretiyle farklı tüketici ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi 8.Sokak No.1 Kapaklı, Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki fabrika binamıza taşınmasına, taşınma işleminin 31 Mart 2018‘e kadar tamamlanmasına karar verildi. Şirketimiz tarafından boşaltılan gayrimenkulün nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır."
Beyaz eşya devi İstanbul fabrikasını kapatıyor
Beyaz eşya sektörünün lider firması Arçelik Beylikdüzü Fabrikası'nı Çerkezköy'e taşıma kararı aldı.
Beyaz eşya sektörünün lider firması Arçelik Beylikdüzü Fabrikası'nı Çerkezköy'e taşıma kararı aldı.Arçelik’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimizin Beylikdüzü/İstanbul’da bulunan Elektronik İşletmesi’nin yüksek teknolojik standartları yakalayarak, rekabetçiliğini ve operasyonel verimliliğini arttırmak suretiyle farklı tüketici ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi 8.Sokak No.1 Kapaklı, Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki fabrika binamıza taşınmasına, taşınma işleminin 31 Mart 2018‘e kadar tamamlanmasına karar verildi. Şirketimiz tarafından boşaltılan gayrimenkulün nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır."