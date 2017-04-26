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Ekonomi:
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26 Nisan 2017 Çarşamba 14:52

Beyaz eşya devi İstanbul fabrikasını kapatıyor

Beyaz eşya sektörünün lider firması Arçelik Beylikdüzü Fabrikası'nı Çerkezköy'e taşıma kararı aldı.

Beyaz eşya devi İstanbul fabrikasını kapatıyor
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Beyaz eşya devi İstanbul fabrikasını kapatıyor
   Beyaz eşya sektörünün lider firması Arçelik Beylikdüzü Fabrikası'nı Çerkezköy'e taşıma kararı aldı.Arçelik’ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimizin Beylikdüzü/İstanbul’da bulunan Elektronik İşletmesi’nin yüksek teknolojik standartları yakalayarak, rekabetçiliğini ve operasyonel verimliliğini arttırmak suretiyle farklı tüketici ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Caddesi 8.Sokak No.1 Kapaklı, Çerkezköy/Tekirdağ adresindeki fabrika binamıza taşınmasına, taşınma işleminin 31 Mart 2018‘e kadar tamamlanmasına karar verildi. Şirketimiz tarafından boşaltılan gayrimenkulün nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır."
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Fabrikasını TaşıyorArçelik
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