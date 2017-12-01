İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Türkiye'nin yaşanan sıkıntılara rağmen yatırım cazibesini koruduğunu belirterek, "Devletimiz, yabancı yatırımcıya yönelik, Türkiye'nin, İstanbul'un yarıştığı dünya metropollerine göre mevzuattan vergi düzenlemelerine kadar büyük kolaylıklar sunuyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde, Grand Pera Emek Salonunda "İçinde Olmaya Değer" temasıyla "Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması" düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Turan, Beyoğlu'nun tarihinden bahsederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra yaşanan değişimini anlattı.

Beyoğlu'nun o dönemden sonra tekrar cazip hale gelmeye başladığını dile getiren Turan, ilçede yaşanan dönüşümden bahsetti.

Turan, Türkiye'de kendi ekonomisine güvenen bir yatırımcı ve nüfusun olduğunu kaydederek, yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'nin yatırım cazibesini koruduğunu vurguladı.

Başkan Turan, "Böyle bir ortamda Türkiye'ye yatırım zamanı olunduğunu bizim de tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'deki gayrimenkul yatırımının cazibesine değinen Turan, "Devletimiz, yabancı yatırımcıya yönelik, Türkiye'nin, İstanbul'un yarıştığı dünya metropollerine göre mevzuattan vergi düzenlemelerine kadar büyük kolaylıklar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Turan, Beyoğlu'na yatırım yapan ve yapmak isteyen iş adamlarını, paydaşları bir araya getiren etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.





- "Yatırımcının motivasyonu kırılmasın"





Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin ise Beyoğlu Belediyesi'nin ilçedeki dönüşüm faaliyetlerinden bahsederek, bugün gerçekleştirilen etkinliğin diğer ilçe ve şehirlere örnek olması temennisinde bulundu.

Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından "Türkiye'nin ve Yatırımın Gözbebeği beyoğlu" başlıklı oturum gerçekleşti.

Oturumda, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Demsa Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan ve ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek Beyoğlu'ndaki yatırımlarından ve bölgenin yatırım potansiyelinden bahsetti.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Taksim 360 projesini gönüllülük esasına göre yürüttüklerini belirterek, projenin 10 yıllık bir tarihi bulunduğunu söyledi.

Çalık, "Taksim 360 Projesi'nde yaşam önümüzdeki yıl başlıyor. 2019-2020'de de proje bitiyor. Proje bittiğinde sanatçıların, entelektüellerin, tarihte olduğu gibi dünyadan birçok sanatçının gelip yaşamak istediği büyük bir ruha sahip olacak önemli bir projeden bahsediyoruz. Böyle bir projeyi hayata geçiriyor olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Son 10 yılda yurt dışında milyarlarca dolarlık onlarca proje bitirdiklerini dile getiren Çalık, "Ama bizi en çok bu proje mutlu etti." diye konuştu.

ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, Türkiye'de yatırım sürecinin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, yatırıma inançlı insanların motivasyonunun kırılmaması gerektiğini söyledi.







