Bilfenli öğrenciler kodlamada Türkiye birincisi oldu

İSTANBUL (AA) - Bilfenli öğrenciler, Microsoft, QNB Finansbank ve Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleşen "Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor" projesi kapsamında düzenlenen "Kodu Cup Türkiye 2017" yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Bilfen'den yapılan açıklamaya göre, Bilfen Ankara Çayyolu İlköğretim Kurumu 8. sınıf öğrencilerinden oluşan The Coding Explorers takımı, geliştirdikleri "Windmill" adlı oyunlarıyla teknoloji dünyasının hücresi kabul edilen kodlama tekniği ile büyük bir başarıya imza attı.

"Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor" projesi kapsamında düzenlenen "Kodu Cup Türkiye 2017" yarışmasında Bilfenli öğrenciler, Türkiye birincisi olarak okullarına büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi ve doğal güzelliklerin modellemesiyle oluşturulan ve kodlarla geliştirilen "Windmill" adlı oyunda öğrenciler, Hasankeyf, Kaman Kalehöyük, Afrodisias, Pamukkale, Manyas Kuş Cenneti ve Hatay Samandağı Milli Parkı'nı işlediler.

Oyunla herkesin sanal ortamda Türkiye'yi dolaşarak bu bölgeleri ziyaret edebileceklerini belirten öğrenciler, asıl hedeflerinin tarihi ve doğal alanların korunması olduğunu vurguladılar.