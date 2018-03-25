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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: En önemli sınav 2019 seçimleri olacaktır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, “Hedeflerimizi gerçekleştirirken en önemli sınav 2019 seçimleri olacaktır. O yüzden bütün partili kardeşlerimizin 2019’u büyük hedefler doğrultusunda düşünmesini, ona göre çalışmasını istiyorum." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: En önemli sınav 2019 seçimleri olacaktır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, “Hedeflerimizi gerçekleştirirken en önemli sınav 2019 seçimleri olacaktır. O yüzden bütün partili kardeşlerimizin 2019’u büyük hedefler doğrultusunda düşünmesini, ona göre çalışmasını istiyorum." dedi.

25 Mart 2018 Pazar 20:09
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: En önemli sınav 2019 seçimleri olacaktır

İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, hedeflerini gerçekleştirirken verecekleri en önemli sınavın 2019 seçimleri olacağını vurgulayarak, "O yüzden bütün partili kardeşlerimizin 2019’u büyük hedefler doğrultusunda düşünmesini ve ona göre çalışmasını istiyorum." dedi.


Özlü, AK Parti Beşiktaş 6. Olağan İlçe Kongresi’ndeki konuşmasında, kongrenin Beşiktaş'a, İstanbul'a, AK Parti'ye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı.

Tarihi dönemeçlerin tarihi sorumlulukları beraberinde getirdiğini vurgulayan Özlü, "İşte bu tarihi dönemlerden birini yaşıyoruz. Çünkü Türkiye 2019'a; önemli bir dönüm noktasına hızla ilerliyor. Türkiye'yi bu kritik virajdan başarıyla geçirecek olan sizlersiniz. En alttan en üstte AK Parti teşkilatlarında görev alan, partimize gönül verenler, tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyalar. 16 yıllık iktidarımızda Türkiye’yi yeniden inşa ettik, çözülemez denilen kronik sorunları çözdük. Günü kurtaran değil, geleceği kuran bir vizyonla bize verilen iktidar gücünü, milletimizin ve devletimizin refahı için kullandık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümü olan 2023 yılını, büyük gelecek vizyonumuzun ilk durağı olarak görüyoruz. 2023 hedeflerini belirleyip ülkemizi o hedefe taşımak için tüm projeksiyomuzu hazırladık." diye konuştu.

"28 kişilik Türk bilim heyeti, Antarktika’da Türkiye bilim üssünü kurmak için çalışıyor"

Bakan Özlü, Türkiye'nin yaklaşık iki aydır Afrin Operasyonu'na kilitlendiğini belirterek, bu operasyonla aynı zamanda bir başka operasyon daha yürütüldüğünü söyledi.

28 kişilik Türk bilim heyetinin Antarktika’da Türkiye bilim üssünü kurmak için çalıştığını dile getiren Özlü, "Arkadaşlarımızı 7 Mart'ta gönderdik. 15 Mart’ta Antarktika’nın kuzey ucunda geçici üssümüzü kurdular. Şu anda Antarktika'dalar. Yaklaşık 4 bin kilometrelik bir güzergah üzerinde araştırmalar yapıyorlar. Türkiye küresel bir oyuncudur. Türkiye sadece güvenlik gerekçesiyle Türkiye dışında operasyonlar yürütmüyor. Antarktika'ya kadar çalışıyoruz, uğraşıyoruz, operasyonlar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Özlü, geçen 16 yılda büyük başarılar elde ettiklerini, ülke ekonomisini sağlam temellere oturttuklarını aktardı.

2018'de 170 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını anımsatan Özlü, şunları kaydetti:

"İnşallah bu hedefi tutturacağız. Türkiye'de ihracat yapan il sayısı bir elin parmağını geçmezken artık 81 ilimizin tamamı ihracat potansiyeline kavuştu. Dünyada pek çok ülke ekonomik krizlerle gerilerken, Türkiye istikrarlı bir şekilde büyüdü. Bütçemizi tam 6 kat büyüttük. 2002 yılında sadece 120 milyar lira bütçemiz varken, bugün 763 milyar (lira) bütçemiz var. 2002 yılı bütçemiz, bugünkü eğitim bütçemizin altında bir bütçedir. Hedeflerimizi gerçekleştirirken vereceğimiz en önemli sınav 2019 seçimleri olacaktır. O yüzden bütün partili kardeşlerimizin 2019’u büyük hedefler doğrultusunda düşünmesini ve ona göre çalışmasını istiyorum. Bütün hedefimiz Türkiye'yi bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi yapmaktır. Bunun için bütün ekonomi politikalarımızın merkezine bilimi, teknolojiyi ve sanayileşmeyi yerleştiriyoruz. Bilimde, teknolojide ve sanayide bir sıçrama yaparak büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacağız. Bölgesel bir güç, küresel bir oyuncu olacağız."

Konuşmasının ardından Bakan Özlü'ye 15 Temmuz konulu bir tablo hediye edildi.

Muhabir: Ali Atar

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Beşiktaş 6. Olağan İlçe KongresiBilimFaruk ÖzlüSanayi Ve Teknoloji Bakanı
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