Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.273
DOLAR
3.4837
STERLİN
4.4599
EURO
4.1128
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcu
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper...
İrem Yaman 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu
İrem Yaman 62 kiloda altın...
Kupada 2. tur müsabakalarının programı belli oldu
Kupada 2. tur müsabakalarının programı...
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri...

BİP'ten görüntülü görüşmede yeni dönem

İSTANBUL (AA) - BİP'in uygulamasına eklenen ve Türkiye'de bir ilk olan çoklu ekran özelliği sayesinde artık 6 kişiyle aynı anda HD kalitesinde görüntülü konuşma yapılabiliyorTurkcell'den yapılan açıklamada iletişim alışkanlıklarına...

BİP'ten görüntülü görüşmede yeni dönem

İSTANBUL (AA) - BİP'in uygulamasına eklenen ve Türkiye'de bir ilk olan çoklu ekran özelliği sayesinde artık 6 kişiyle aynı anda HD kalitesinde görüntülü konuşma yapılabiliyorTurkcell'den yapılan açıklamada iletişim alışkanlıklarına...

24 Ağustos 2017 Perşembe 12:46
BİP'ten görüntülü görüşmede yeni dönem

İSTANBUL (AA) - BİP'in uygulamasına eklenen ve Türkiye'de bir ilk olan çoklu ekran özelliği sayesinde artık 6 kişiyle aynı anda HD kalitesinde görüntülü konuşma yapılabiliyor

Turkcell'den yapılan açıklamada iletişim alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıran BiP, 15 milyonu aşan kullanıcısıyla mesafe kavramını ortadan kaldırıyor.

Konuşma gruplarının en büyük problemlerinden biri olan aynı anda görüntülü ve sesli konuşmaya imkan veren yeni özellikle birlikte, grup üyeleri sevinçlerini, coşkularını bulundukları yerden anında ister görüntülü ister sesli olarak paylaşabilecek.

Anahtar Kelimeler:
BipTurkcell
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fındık ihracatında yeni hedef 300 bin ton
Fındık ihracatında yeni hedef 300 bin ton
Hepsiburada ile
Hepsiburada ile "Okula dönüşün muhteşem olsun"
Konutta 7 aylık satış, sektörü memnun etti
Konutta 7 aylık satış, sektörü memnun etti
Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı
Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı
Konut satış istatistikleri açıklandı
Konut satış istatistikleri açıklandı
"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumda"
Ecotorq motorlu kamyonlar Çin yollarına çıkmaya hazırlanıyor
Ecotorq motorlu kamyonlar Çin yollarına çıkmaya hazırlanıyor
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim