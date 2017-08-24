BİP'ten görüntülü görüşmede yeni dönem

İSTANBUL (AA) - BİP'in uygulamasına eklenen ve Türkiye'de bir ilk olan çoklu ekran özelliği sayesinde artık 6 kişiyle aynı anda HD kalitesinde görüntülü konuşma yapılabiliyor

Turkcell'den yapılan açıklamada iletişim alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıran BiP, 15 milyonu aşan kullanıcısıyla mesafe kavramını ortadan kaldırıyor.

Konuşma gruplarının en büyük problemlerinden biri olan aynı anda görüntülü ve sesli konuşmaya imkan veren yeni özellikle birlikte, grup üyeleri sevinçlerini, coşkularını bulundukları yerden anında ister görüntülü ister sesli olarak paylaşabilecek.