Bir milyon güvensiz ithal ürüne geçit verilmedi

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ithalatta ağırlıklı olarak belge üzerinden denetlenen, aralarında oyuncak, cep telefonu, ampul, avize, televizyon, beyaz eşya, pompa, traş makinası, priz, elektrikli el aletleri gibi ürünlerin de yer aldığı tüketici ürünlerinin temmuz ayı ortasından itibaren bakanlığınca da teste tabi tutulmaya başlandığını anımsattı.
Zeybekci, söz konusu ürünlere basılan "CE" işaretinin, aslında bu testlerin yapıldığını ve ürünün güvenli olduğunu gösterdiğini ancak özellikle Uzakdoğu’dan gelen ürünlerde test raporlarında eksiklik veya hatalarla sıkça karşılaşıldığını dile getirdi. Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bakan Zeybekci, söz konusu testler sonucunda en çok uygunsuz olduğu tespit edilen ürün grubunun oyuncaklar olduğunu bildirerek, bakanlığınca gerçekleştirilen testler sonucunda oyuncaklarda karşılaşılan uygunsuzluklar arasında bebekler için hayati tehlike oluşturan küçük parça ve sivri kenar testlerinde uygunsuzluk, elektrikli oyuncakların adaptörlerinde, akülü arabaların akü ve adaptörlerinde güvensizlik, plastik ürünlerde limitlerin üzerinde kimyasal madde gibi bulguların yer aldığını anlattı.
Söz konusu ürünlerden avizelerin yaklaşık yarısında, saç kesme ve traş makinaları ile aydınlatma gereçlerinin üçte birinde, ekmek kızartma makinalarının beşte birinde güvensizliğe rastlandığını kaydeden Zeybekci, "Örneğin Kurban Bayramı öncesi ithal edilmek istenen yaklaşık 2 bin elektrikli kıyma makinası güvensiz bulundu ve ithaline izin verilmedi." diye konuştu.