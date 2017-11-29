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BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Ünsal:

-" (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Böylesine kritik bir dönemde Cumhurbaşkanımızı adeta hedef alırcasına atılan iftiralar kabul edilir gibi değildir" - " Ortada suç teşkil edecek herhangi bir durum varsa bunun öncelikli muhatapları Türkiye Cumhuriyeti savcılarıdır"

BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Ünsal:

-" (Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Böylesine kritik bir dönemde Cumhurbaşkanımızı adeta hedef alırcasına atılan iftiralar kabul edilir gibi değildir" - " Ortada suç teşkil edecek herhangi bir durum varsa bunun öncelikli muhatapları Türkiye Cumhuriyeti savcılarıdır"

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:15
BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Ünsal:

İSTANBUL (AA) - BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Ünsal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Böylesine kritik bir dönemde, Cumhurbaşkanımızı adeta hedef alırcasına atılan iftiralar kabul edilir gibi değildir. Ayrıca ortada suç teşkil edecek herhangi bir durum varsa bunun öncelikli muhatapları Türkiye Cumhuriyeti savcılarıdır." ifadelerini kullandı.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana hem içeride hem de dışarıda birçok tehdit ve saldırı ile karşı karşıya kaldığını kaydederek, devletin kararlı mücadelesini takdir ettiklerini, bu süreçte ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını aktardı.

Darbe girişimi sonrası, FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD gibi terör örgütlerinin el ele vererek her türlü kirli planı sahaya sürdüğünü anlatan Ünsal, ancak devletin kararlı mücadelesi sonrası bu planların başarılı olamadığını bildirdi.

Ünsal, ülke ekonomisinin tarihte görülmemiş saldırılara rağmen gücünü koruduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlarla amaçlarına ulaşamayan şer ittifak orduları her türlü alternatifi masaya yatırarak ülkemize saldırmaya devam ediyor. Siyaset ötesi bir durumla karşı karşıyayız. Tüm siyasetçilerimizin bu durum karşısında milli birlik ve beraberliğe zarar verecek tutumdan kaçınması gerekmektedir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında sahte belgelerle bir açıklama yapmış ve toplum vicdanını sızlatmıştır. Cumurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin oyları ile seçilmiş bir liderdir. Böylesine kritik bir dönemde, Cumhurbaşkanımızı adeta hedef alırcasına atılan iftiralar kabul edilir gibi değildir. Ayrıca ortada suç teşkil edecek herhangi bir durum varsa bunun öncelikli muhatapları Türkiye Cumhuriyeti savcılarıdır."

Ünsal, "ABD ile eş zamanlı yapılan açıklama bu fitne organizasyonunda Kılıçdaroğlu'nun yalnız olmadığını gösteriyor. Ayrıca yapılan vehim açıklama ulusal güvenliğimizi tehdit edecek türdendir. Türk bankalarını itibarsızlaştırmaya ve zan altında bırakmaya yönelik bu girişim asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

BİRKONFED olarak her zaman devletin ve milletin yanında olacaklarını kaydeden Ünsal, Kılıçdaroğlu'nu kınadığını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
BİRKONFED
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