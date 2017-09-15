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 BiTaksi'den yeni uygulama

BiTaksi uygulaması yeni güncellemesiyle yolcuların ve taksi sürücülerinin gizliliğini korumak için telefon numaralarını maskeledi

 BiTaksi'den yeni uygulama

BiTaksi uygulaması yeni güncellemesiyle yolcuların ve taksi sürücülerinin gizliliğini korumak için telefon numaralarını maskeledi

15 Eylül 2017 Cuma 10:48
 BiTaksi'den yeni uygulama

 BiTaksi'den yeni uygulama

BiTaksi uygulaması yeni güncellemesiyle yolcuların ve taksi sürücülerinin gizliliğini korumak için telefon numaralarını maskeledi

Akıllı telefon uygulaması BiTaksi, yolcuların ve sürücülerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni güncellemeyle artık tüm yolculuklarda numaralar otomatik olarak maskeleniyor. Güvenliği ve gizliliği arttırmak için yapılan çalışma ile hem yolcu hem de sürücünün kişisel telefon numaraları gizli kalıyor.

Yolcu ve sürücülerin birbiri ile iletişim kurması gerektiği zaman sistem, çağrıları otomatik olarak “0850 888 55 55” numarasına yönlendiriyor.

Yolcu, istemediği sürücüyle eşleşmiyor

BiTaksi, daha önce yapılan güncellemelerle yolculara memnun kalmadığı sürücülerle bir daha eşleşmeme imkanı sunmuş, yolcuların 1 ve 2 yıldız verdikleri yorumları sürücüler tarafından görüntülenemez hale getirmişti. Yolculuk sonuna “Müşteri Hizmetleri Beni Arasın” seçeneği ekleyerek, BiTaksi sürücüsünün sistemde kalmak için gereken yıldız ortalamasını 5 üzerinden 4 yerine 4,5’a çıkarmıştı.

7/24 çalışan müşteri hizmetleri ve uygulama içerisindeki geliştirmelerle sürücülerin ve kullanıcıların daha iyi ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen BiTaksi, güncellemelerini sürdürecek.

Anahtar Kelimeler:
BiTaksi
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