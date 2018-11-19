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Black Friday için geri sayım başladı

Tükecilerin heyecanla beklediği Black Friday için geri sayım başladı.

Black Friday için geri sayım başladı

Tükecilerin heyecanla beklediği Black Friday için geri sayım başladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:27
Black Friday için geri sayım başladı

Black Friday için geri sayım başladı
   Tükecilerin heyecanla beklediği Black Friday için geri sayım başladı.Türkiye'de de perakende sektörünün büyük indirimler yaptığı Black Friday (Süper Cuma) bu yıl 23 Kasım'da gerçekleşecek.

Çıkış yeri ABD olan ve Süper Cuma indirimleri olarak da bilinen etkinlik, dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de heyecanla takip ediliyor. Teknoloji başta olmak üzere birden çok sektöre ilişkin çeşitli mağazaların indirim yapacağı etkinlikte, tüketiciler alışverişe yönlendirilecek.

 Black Friday  hakkında
 Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği üç büyük indirim etkinliği bulunuyor. Bunlardan ilki 11 Kasım'da gerçekleşen Bekarlar Günü. Çin'in e-ticaret devi Alibaba, geçtiğimiz günlerde yapılan 'Bekarlar Günü' kapsamında 30.8 milyar dolar ile yeni 24 saatlik satış rekorunu kırmıştı.

Bu cuma gerçekleşecek 23 Kasım Süper Cuma indirim kampanyası ardından takip edilecek diğer önemli tarih ise 26 Kasım'da yapılacak Siber Pazartesi.
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Dünyanın birçok ülkesinde Black Friday günü vardır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Black Friday
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