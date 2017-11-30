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'Black Friday'de internetten kartlı ödeme rekor kırdı

İnternetten kartlı ödemeler "Black Friday" olarak bilinen kasım ayının 4. cumasına denk gelen alışveriş festivalinde 565 milyon lira ile geçen yılın aynı gününe göre 2 katına çıkarak rekor kırdı.

'Black Friday'de internetten kartlı ödeme rekor kırdı

İnternetten kartlı ödemeler "Black Friday" olarak bilinen kasım ayının 4. cumasına denk gelen alışveriş festivalinde 565 milyon lira ile geçen yılın aynı gününe göre 2 katına çıkarak rekor kırdı.

30 Kasım 2017 Perşembe 11:50
'Black Friday'de internetten kartlı ödeme rekor kırdı

İSTANBUL(AA)- Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 24 Kasım Cuma gününe ilişkin alışveriş verilerini açıkladı. Buna göre her yıl tüm dünyada kasım ayının 4'üncü cumasında mağazalar birçok ürüne indirim uygulayarak kullanıcıya fırsatlar sunabiliyor. Özellikle Türkiye'de bankalar da yaptığı kampanyalarla bu günü kullanıcılar için daha cazip hale getiriyor.

Verilere göre 24 Kasım Cuma günü 2,45 milyar lira kartlı ödeme gerçekleşti. Geçen yılın aynı gününde ise 1,88 milyar lira kartlı ödeme yapıldığı göz önüne alındığında, bu yılki artış yüzde 30'a işaret etti.

İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında 24 Kasım Cuma günü internetten kartlı ödeme tutarı 565 milyon lira oldu. Geçen yılın aynı günü ile kıyaslandığında bu yıl internetten kartlı ödemeler rekor bir artış göstererek 2 katına çıktı. Kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise yine rekor kırararak yüzde 23 seviyesine ulaştı. Geçen yıl kasım ayının 4. cumasında 264 milyon liralık harcama yapılmıştı.

İnternetten en çok elektronik eşya alındı

Kartlarla toplam 565 milyon lira tutarında internetten ödeme yapılan 24 Kasım'da ödemelerin 326 milyon lirası (yüzde 58) elektronik eşya, giyim ve hizmet sektörlerinde gerçekleşti. En fazla ödeme yapılan elektronik eşya sektörü internetten toplam kartlı ödemelerin yüzde 42'sini, giyim ve aksesuar yüzde 10'unu, hizmet sektörü ise yüzde 6'sını oluşturdu.

En fazla internetten alışveriş tercih eden il Kocaeli

Türkiye'nin her yerinden kullanıcılar internetten alışveriş imkanı sayesinde kendilerine cazip gelen ürünlere ulaşabiliyor. BKM verilerine göre kalabalık nüfusun etkisiyle internetten alışverişlerin yaklaşık yarısı İstanbul'daki kullanıcılar tarafından yapıldı.

Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler baz alındığında ise Kocaeli yüzde 33 ile en fazla internetten alışverişi tercih eden kent oldu. Kocaeli'ni yüzde 31'le Kırıkkale ve yüzde 30'la Iğdır takip etti.

"Bilinçli tüketiciler avantajlı fiyattan yararlandı"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan BKM Genel Müdürü Soner Canko, son dönemde dünyada perakende sektörünü destekleyecek farklı alışveriş festivallerinin dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye'de de 24 Kasım Cuma günü hem mağazacılık hem de e-ticarette uygulanan bu alışveriş festivali tüketicilere indirimli alışveriş imkanı sunduğunu ve perakende sektörüne de bir günlüğüne canlılık getirdiğini belirtti.

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