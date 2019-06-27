Blockchain ve ödeme teknolojisi devleri İstanbul'da buluştu

Blockchain, çevrim içi ödeme, yapay zeka alanlarının önde gelen isimleri ve ünlü girişimciler ile teknoloji tutkunları Çırağan Sarayı'nda bir araya geldiler.



Etkinlik, gelişmiş ve karmaşık ödeme uygulamalarını, teknolojiyi herkesin ulaşabileceği seviyeye getirmek için çalışan geliştiricileri ve meraklıları olan ATRONOCOM tarafından organize ve finanse edildi.



Etkinliğe Huawei CTO'su Jorge Sebastiao, HS Consulting Group'un CEO'su Herbert Sterchi, Muckral CEO'su Susan Oh, OXY/AI Kurucu ortağı Ali Erhan Tamer, WEDEW kurucusu Eduardo Ribeiro Filho, Visiong8.com CTO'su John D Allen,

Latoken CEO'su Valentin Preobrazhenskiy, BreezeCoin CEO'su ve Atronocom'un ortağı Gürkan Akpınar, Experian Türkiye ve Ortadoğu Müdürü Serter Baltacı, Puremind Kurucu Ortağı Doruktan Türker konuşmacı olarak katıldı.Crypto League'in uluslararası CEO'larının konuşmalarını ve ilginç tartışmaların yer aldığı etkinliğe katılanlar, profesyonellerle tanışıp 'ödemelerin geleceği' konusunda çok önemli bilgiler öğrendiler.

Gelirinin yüzde 10'unu yardım kuruluşlarına bağışlıyor

Ödeme sistemleri teknolojisinin yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi var. Basit kod sistemleriyle başlayıp PayPal ve Amazon gibi dev dünya şirketlerini yaratan ödeme çözümleri Blockchain teknolojisi ile birlikte yepyeni bir boyut kazanıyor.

Atronocom, basit ama yüksek teknoloji ürünleriyle yatırımcıları ve kullanıcıları için hayatı daha kolay kılmayı hedefleyen bir teknoloji şirketi. Kuruluşun amacı dünyanın dört bir yanında kanun ve regülasyonlara uygun olarak, devletlerle işbirliği içerisinde Blockchain bazlı ödeme sistemleri geliştirmek ve insanların hayatını kolaylaştırmak. Şirket aynı zamanda, ödeme sistemlerinden elde ettiği tüm gelirin yüzde 10'unu da yardım kuruluşlarına bağışlıyor.