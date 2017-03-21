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21 Mart 2017 Salı 12:08

Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı

Bodrum'un ünlü otellerinden olan Kervansasary Otel icradan satıldı.

Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı
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Bodrum'daki ünlü otel icradan satıldı
   Bodrum'un ünlü otellerinden olan Kervansasary Otel icradan satıldı.Kervansaray otelleri, Bursalı Sayılgan Ailesi’ne ait. Sayılgan ailesi, daha çok tekstil sektöründeki yatırımları ile biliniyordu. Ancak, hem tekstil hem turizm sektöründeki yatırımlar bir süredir mali sıkıntılar ile gündemdeydi. Gruba bağlı şirketler tasfiye edilirken, bazıları için de iflas erteleme başvurusu yapıldı.
   Daha önce Kervansaray’ın Bursa, Antalya ve Bodrum’daki üç oteli icradan satışa çıkarılmıştı. Bodrum’daki otel bugün icradan satıldı. Otelin icradan satışını, alacaklı konumdaki Mega Varlık Yönetim AŞ. istedi. Şirket, alacağına karşılık otelin icradan satışını istedi. İhale, Bodrum İcra Müdürlüğü’nde kısa süre önce sonuçlandı. 94,2 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarılan otel için teklif veren olmadı. Böylece, 47 milyon TL’ye otel Mega Varlık’a ihale edildi.
Hurriyet

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Anahtar Kelimeler
Bodrum Kervansaray Otel
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