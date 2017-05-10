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Ekonomi:
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10 Mayıs 2017 Çarşamba 20:08

Borsa'dan tarihi rekor

orsa İstanbul Endeksi (BIST 100) tarihinde ilk kez 96 bin 100 puan sınırını da aşarak yeni gün içi rekorunu kırdı

Borsa'dan tarihi rekor
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Borsa'dan tarihi rekor
   Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) tarihinde ilk kez 96 bin 100 puan sınırını da aşarak yeni gün içi rekorunu kırdı ve 96 bin 194 puanla kapandı BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 870,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,47 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile orman, kağıt, basım oldu.
  TL varlıkların geçen ay halk oylaması öncesinde negatif ayrıştığını, bu nedenle 16 Nisan'daki halk oylaması sonrasında pozitif ayrışarak aradaki farkı kapatmaya çalıştığını dile getiren analistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında 26.700 seviyeleri ile halen tarihi zirvesinin geçtiği 51.000'den oldukça uzakta olduğunu söyledi. Analistler, getiri potansiyeli devam eden BIST 100 endeksinin TL bazında 95.000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yeni hedefinin 97.700 puan olacağını tahmin etti.
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