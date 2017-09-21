Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105190
ALTIN
146.357
DOLAR
3.5148
STERLİN
4.7421
EURO
4.1844
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 105.000,94 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 105.000,94 puandan başladı.

21 Eylül 2017 Perşembe 10:10
Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 322,74 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün güne pozitif başlayan ve 105.592,58 puanı gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazanarak günü 105.323,67 puandan tamamlandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün, faizleri yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit tutarken, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirdi.

Analistler, Fed kararları ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının şahin olarak değerlendirildiğini belirterek, buna bağlı olarak küresel piyasalarda dolar talebinin arttığını kaydetti.

Dolardaki bu değer kazançlarının gelişmekte olan ülke piyasalarını negatif etkileyebileceğine değinen analistler, Fed sonrası yatırımcıların makroekonomik verilere odaklandığını dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 101.000 desteğinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Anahtar Kelimeler:
BIST 100 EndeksiBorsaEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tarlaların Dev Adamları Projesi"ne Genç Baykuş Ödülü
Renault Kangoo'nun binek versiyonu tanıtıldı
Renault Kangoo'nun binek versiyonu tanıtıldı
Dolar/TL Fed sonrası yükselişe geçti
Dolar/TL Fed sonrası yükselişe geçti
Norveçli Statkraft, Çetin HES'i Limak'a sattı
Norveçli Statkraft, Çetin HES'i Limak'a sattı
Türkiye'de 7 kişiye 1 otomobil düşüyor  
Türkiye'de 7 kişiye 1 otomobil düşüyor  
Nijerya Emniyeti'nin tercihi Karmod kabin
Nijerya Emniyeti'nin tercihi Karmod kabin
"Eksilen dişler hemen tamamlanmalı"
Başak Traktör ilk beşi hedefliyor
Başak Traktör ilk beşi hedefliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim