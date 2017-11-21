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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 103.146,15 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 103.146,15 puandan başladı.

21 Kasım 2017 Salı 10:09
Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 103.146,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 765,79 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de yüzde 0,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,63 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile metal eşya makine oldu.

Dün güne artışla başlayan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve faizlerin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 azalışla 5 haftanın en düşük seviyesi olan 103.911,90 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de ekim ayı ikinci el konut satışları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Avrupa'daki siyasi gelişmelerin takip edileceğini, yurt içinde ise döviz kurları ve faizlerinin seyrinin izlenmesi gerektiğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.200 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, yükselişlerde ise 105.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Ekonomi
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