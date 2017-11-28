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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 104.687,19 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 104.687,19 puandan başladı.

28 Kasım 2017 Salı 10:08
Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 104.687,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 72,5 puan azalırken, bankacılık endeksi de yüzde 0,03, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,04 ile turizm, en çok gerileyen ise holding oldu.

Dün döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 105.558,22 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 104.759,74 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesini direnç, 103.000 puanın ise destek olarak izleneceğini dile getirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Anahtar Kelimeler:
BIST 100EkonomiPiyasalar
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