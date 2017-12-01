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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,07 azalışla 103.911,39 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,07 azalışla 103.911,39 puandan başladı.

01 Aralık 2017 Cuma 10:03
Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 72,99 puan azalırken, bankacılık endeksi de yüzde 0,13 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,49 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile iletişim oldu.

Dün döviz kurlarındaki gerilemenin etkisiyle 104.260,60 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 değer kazancıyla 103.984,39 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

ABD vergi reformuna ilişkin gelişmelerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 104.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal




Anahtar Kelimeler:
BISTBorsaEkonomi
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