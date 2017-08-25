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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 109.224,21 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 109.224,21 puandan başladı.

25 Ağustos 2017 Cuma 10:05
Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 70,30 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,15 ile spor oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 110.133,24 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kazancıyla 109.153,91 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Jackson Hole'da konuşma yapacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin piyasaların odak noktasında olduğunu ifade etti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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