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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 yükselişle 109.148,61 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 yükselişle 109.148,61 puandan başladı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 10:22
Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 yükselişle 109.148,61 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 18,96 puan artarak 109.148,61'e çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile ulaştırma oldu.

Dün döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 108.691,06 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 109.129,65 puandan tamamladı.

Analistler, artan risk iştahı ile küresel piyasaların pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 110.530 puanın direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 108.300-108.500 bölgesinin ise önemli destek konumda olduğunu söyledi.

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