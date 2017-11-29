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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 102.291,49 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 102.291,49 puandan başladı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:07
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 102.291,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 223,46 puan artarken, bankacılık endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile gıda içecek oldu.

Dün döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle 106.181 puan seviyesinden düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 102.068,03 puandan tamamladı.

Analistler, döviz kurların seyrinin BIST 100 endeksinin yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesini destek, 106.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'in Kongre Ortak Ekonomi Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini bildirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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Ekonomi
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