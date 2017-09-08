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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 109.849,86 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 109.849,86 puandan başladı.

08 Eylül 2017 Cuma 12:40
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 109.849,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 106,91 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,11 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile turizm oldu.

Dün 110.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını vermesine karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 109.742,95 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 110.530 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 16,1 oldu. Öte yandan, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 10 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,4 azalacağı tahmin ediliyor.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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Ekonomi
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