Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 457,53 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile madencilik oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrası döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle dün güne negatif başlayan BIST 100 endeksi, 103.836,85 puana kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 1,26 azalışla 104.001,20 puandan tamamlandı.

Analistler, bugün yurt içinde Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantısı ile yurt dışında Avrupa ve ABD'de imalat ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin direnç, 103.000 ve 101.600 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal