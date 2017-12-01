Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.843
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2929
EURO
4.6657
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman...
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan...
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne...

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kaybıyla 103.558,98 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kaybıyla 103.558,98 puandan tamamladı.

01 Aralık 2017 Cuma 19:14
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kaybıyla 103.558,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 425,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,85 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile metal ana sanayi oldu.

Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle Borsa İstanbul'da gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi 103.000 puan seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 103.500 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 104.500 puanın ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,08 artmasını beklerken, 2017 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalamasının ise yüzde 11,04 olacağını tahmin etti. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,08) göre, bir önceki ay yüzde 11,90 olan yıllık enflasyonun, yüzde 12,53'e yükseleceği hesaplanıyor.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banka yetkilileri CHP'nin 'belgelerini' yorumladı: Dekontlar yurt içi işleme ait
Banka yetkilileri CHP'nin 'belgelerini' yorumladı: Dekontlar yurt içi işleme ait
Türkiye üç ayda 100 bin ton fındık ihraç etti
Türkiye üç ayda 100 bin ton fındık ihraç etti
RBS 259 şubesini kapatacak
RBS 259 şubesini kapatacak
Kıyıköy RES'in satışı onaylandı
Kıyıköy RES'in satışı onaylandı
Kartlar cüzdandan 'uçuş' için çıktı
Kartlar cüzdandan 'uçuş' için çıktı
Turkcell Türkiye'ye
Turkcell Türkiye'ye "İşaret Dili" öğretecek
Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması
Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması
CK Boğaziçi Elektrik'e 4 kalite belgesi birden
CK Boğaziçi Elektrik'e 4 kalite belgesi birden

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim