Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.291,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,97 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.

Gün içinde 110.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek, günü ve haftayı analistlerin destek olarak nitelendirdiği 108.500 seviyesinin hemen altında tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde büyüme verisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 108.500 puanın altında kalıcı olması durumunda satış baskısının devam edebileceğini belirten analistler, tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Muhabir: Bekir Gürdamar

