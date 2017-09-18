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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 düşüşle 106.534,60 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 düşüşle 106.534,60 puandan tamamladı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 18:37
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 düşüşle 106.534,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.207,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,31 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,25 ile ulaştırma oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan ve 108.073,90 puanı gören BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle düşüşe geçti. Kapanışa doğru satışların artmasıyla BIST 100 endeksi, günü gördüğü en düşük seviye olan 106.534,60 puandan tamamladı.

Doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel dolar/TL, 3,4889 ile yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksi, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve cari denge verilerinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.500 ve 105.500 seviyelerinin destek olarak önce çıktığını kaydeden analistler, olası yükselişlerde ise 108.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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