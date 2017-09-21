Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.322,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile madencilik oldu.
BIST 100 endeksi, kapanışa doğru 104.000 puanın altına inerek 103.836,85 puanı görse de günü yüzde 1,26 azalışla 104.001,20 puandan tamamlandı.