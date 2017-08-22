Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.658
DOLAR
3.4937
STERLİN
4.4852
EURO
4.1109
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 azalışla 108.594,45 puandan tamamladı.

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 azalışla 108.594,45 puandan tamamladı.

22 Ağustos 2017 Salı 18:26
Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 20,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,11 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,03 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,31 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan ve en yüksek 109.247,44 puanı gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 108.325,53 puana kadar geriledi. Günün ikinci yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 108.594,45 puandan tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkbank’a Makedonya’da ödül
Halkbank’a Makedonya’da ödül
Takasbank Genel Müdürü Kayacık
Takasbank Genel Müdürü Kayacık "AA Finans Masası"na konuk olacak
TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı
TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Bayram kredisi kampanyaları başladı
Bayram kredisi kampanyaları başladı
Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu
Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu
Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek
Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek
Tekfen Holding kurucularından Feyyaz Berker hayatını kaybetti
Tekfen Holding kurucularından Feyyaz Berker hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim