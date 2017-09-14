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Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 artışla 108.244,22 puandan tamamladı.

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 artışla 108.244,22 puandan tamamladı.

14 Eylül 2017 Perşembe 18:44
Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 artışla 108.244,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,62 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda faiz değişikliğine gitmemesinin ardından 107.500-108.800 bandında dalgalı bir seyir izledi ve 108.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde cari açık, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.300 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası toparlanmalarda ise 110.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 5 milyar 270 milyon dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 37 milyar 720 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı haziran ayında 3 milyar 763 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 34 milyar 340 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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Ekonomi
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