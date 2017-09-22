Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 121,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,91 artarken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,51 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan ve döviz kurlarındaki düşüşlerin etkisiyle 104.713,71 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla 103.411,76 puana kadar geriledi. Kapanışa yakın gelen tepki alımlarıyla 104.000 puanın üzerine çıkan endeks, günü yüzde 0,12 artışla 104.122,85 puandan tamamladı.

Analistler, hafta boyunca endeksin satıcılı bir seyir izlemesine karşın, 104.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirmesinin psikolojik açıdan önemli olduğunu vurgularken, düşük işlem hacmine de dikkati çekti.

Bugün yurt içinde devam eden Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantısı ile yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek tezkere görüşmelerinin gündemin odak noktasına yerleştiğini ifade eden analistler, yurt dışında hafta sonu Almanya'da yapılacak seçimler ve Kuzey Kore'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin direnç, 103.000 ve 101.600 seviyelerinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Muhabir: Murat Birinci