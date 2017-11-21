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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kazancıyla 105.267,80 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kazancıyla 105.267,80 puandan tamamladı.

21 Kasım 2017 Salı 18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kazancıyla 105.267,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.355,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi de yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,74 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile sigorta oldu.

Döviz kurlarındaki artışla 103.000 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti ve günü yüzde 1,30 değer kazancıyla 105.267,80 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde döviz kurları ve faizlerin seyrinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.200 puanın destek, 105.500 ve 106.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

Anahtar Kelimeler:
BorsaEkonomi
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