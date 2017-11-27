Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 220,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,64 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile metal ana sanayi oldu.

Döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 105.558,22 puana kadar çıktıktan sonra 105.000 seviyesinin altında dengelendi ve günü yüzde 0,21 değer kazancıyla 104.759,74 puandan tamamladı.