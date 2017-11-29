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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kazancıyla 102.341,83 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kazancıyla 102.341,83 puandan tamamladı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 18:50
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kazancıyla 102.341,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 273,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,41 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,94 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle 101.490,73 puana kadar gerilese de kayıplarını telafi ederek, günü önceki kapanışa göre günü yüzde 0,27 artışla 102.341,83 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekim ayı dış ticaret verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, kişisel gelir ve harcamalar verilerinin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 106.500 puanın ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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Ekonomi
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