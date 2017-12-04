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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 105.214,87 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 105.214,87 puandan tamamladı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 18:36
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kazancıyla 105.214,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.655,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,30, holding endeksi yüzde 1,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,19 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,23 ile iletişim oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve döviz kurlarındaki düşüşlerin etkisiyle 105.274,94 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nun, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 105.500 ve 106.400 seviyelerinin direnç, 103.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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Ekonomi
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