Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111765
ALTIN
156.155
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0922
EURO
4.5216
Alanyaspor'da şok ayrılık
Alanyaspor'da şok ayrılık
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması
Yeni Malatyaspor umutlu
Yeni Malatyaspor umutlu
Trabzonspor sonradan açıldı
Trabzonspor sonradan açıldı
Galatasaray devre arasına moralli girdi
Galatasaray devre arasına moralli girdi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazancıyla 111.765,00 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazancıyla 111.765,00 puandan tamamladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:30
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazancıyla 111.765,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 665,53 puan artarken toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,99 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile spor oldu.

Yılın son haftasına yükselişle başlayan ve 112.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, cuma günü olduğu gibi bugün de bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi, 111.500-111.800 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu hatırlatarak, Borsa İstanbul'da düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğine değinen analistler, Avrupa borsalarının devam eden Noel tatili nedeniyle yarın da kapalı olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.000 ve 112.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirterek, olası düşüşlerde ise 111.000 ve 110.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

Anahtar Kelimeler:
BIST 100 EndeksiBorsaEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medicana'dan iyot eksikliği uyarısı
Medicana'dan iyot eksikliği uyarısı
Monster Notebook'tan yıl sonu kampanyası
Monster Notebook'tan yıl sonu kampanyası
"İnsan Odaklı, Kimlikli Şehirler Zirvesi"
Akfen Holding'den 2018 için yatırım ve istihdam atağı
Akfen Holding'den 2018 için yatırım ve istihdam atağı
İş Bankası'ndan yeni yıla özel Anında Kredi
İş Bankası'ndan yeni yıla özel Anında Kredi
Rüzgar enerjisi ihaleleri başladı
Rüzgar enerjisi ihaleleri başladı
Yılbaşında kime ne hediye alınıyor
Yılbaşında kime ne hediye alınıyor
Türk Telekom, tüm girişimcileri PİLOT'a davet ediyor
Türk Telekom, tüm girişimcileri PİLOT'a davet ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim