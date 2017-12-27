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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazancıyla 112.149,71 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazancıyla 112.149,71 puandan tamamladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:30
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazancıyla 112.149,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 143,06 puan artarken toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,82 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,73 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile madencilik oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 111.445,86 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 112.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası rezervler, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin önemli direnç, 110.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

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Ekonomi
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