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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 yükselişle 109.153,91 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 yükselişle 109.153,91 puandan tamamladı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 18:20
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 yükselişle 109.153,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 201,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,21 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,15 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,36 ile turizm oldu.

Güne küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, 110.133,24 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve 109.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole'da başlayan geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısından gelecek haber ve açıklamaların piyasaların odak noktasında yer aldığını belirterek, yarın Almanya'da büyüme ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin de izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumunda olan 110.320 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 107.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini ifade etti.

Muhabir: Bekir Gürdamar

Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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