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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,55 yükselişle 111.705,21 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,55 yükselişle 111.705,21 puandan başladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:11
Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,55 yükselişle 111.705,21 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 605,74 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile spor oldu.

Cuma günü 112.156,74 puanla 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 111.099,47 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde Noel tatili olması nedeniyle yurt içi piyasalarda sakin bir seyir izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 110.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.


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Ekonomi
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