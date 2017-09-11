Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109788
ALTIN
146.230
DOLAR
3.3984
STERLİN
4.4812
EURO
4.0855
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
TFF 1.Lig lideri Rizespor 
TFF 1.Lig lideri Rizespor 
Galatasaray'dan ilk puan kaybı
Galatasaray'dan ilk puan kaybı
A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na veda etti
A Milli Basketbol Takımı Avrupa...
Trabzonspor Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti
Trabzonspor Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,53 yükselişle 109.029,29 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,53 yükselişle 109.029,29 puandan başladı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:07
Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,53 yükselişle 109.029,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 577,59 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile elektrik oldu.

Cuma günü 110.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 değer kaybıyla 108.451,70'den tamamladı.

Analistler, geçen hafta piyasaları negatif yönde etkileyen Kuzey Kore geriliminin, diplomatik yollarla çözülebileceği beklentilerinin artmasının dünya pay piyasalarına olumlu yansıdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.300-108.500 bölgesinin önemli destek, tarihi zirve konumundaki 110.530 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2'nci çeyrekte yüzde 5,4 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, 2017'nin ilk çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal






Anahtar Kelimeler:
BIST 100Borsa İstanbulEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Palandöken; Tedbirler ekonomiye can suyu oldu
Palandöken; Tedbirler ekonomiye can suyu oldu
ROKETSAN ürünleri vitrine çıkıyor
ROKETSAN ürünleri vitrine çıkıyor
Citroen servislerinde yüzde 20 indirim fırsatı
Citroen servislerinde yüzde 20 indirim fırsatı
Çukurova'da pamuk eski günlerine dönüyor
Çukurova'da pamuk eski günlerine dönüyor
TESK'ten vergi indiriminde süre uzatımı talebi
TESK'ten vergi indiriminde süre uzatımı talebi
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Euro NCAP'ten Jeep Compass'a 5 yıldız
Euro NCAP'ten Jeep Compass'a 5 yıldız
Hallerde tavuk, balık et ve kuru fasulye de satılacak
Hallerde tavuk, balık et ve kuru fasulye de satılacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim