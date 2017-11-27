Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.475
DOLAR
3.9402
STERLİN
5.2470
EURO
4.6963
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe
Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı yendi
Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı yendi
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli...
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,24 yükselişle 104.787,40 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,24 yükselişle 104.787,40 puandan başladı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:06
Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,24 yükselişle 104.787,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 247,99 puan artarken, bankacılık endeksi de yüzde 0,15 , holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,99 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile bilişim oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 104.539,41 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinin, yurt dışında ise ABD ekim konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 ve 106.400 seviyelerinin direnç, 103.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

Son Güncelleme: 27.11.2017 07:18
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Türkiye dijital oyun pazarından 15 milyar dolarlık pay alabilir'
'Türkiye dijital oyun pazarından 15 milyar dolarlık pay alabilir'
Lisanslı depoculuğa 140 milyon lira yatırım
Lisanslı depoculuğa 140 milyon lira yatırım
Başbakan Yardımcısı Işık: Benim önerim menzili artırılmış elektrikli araç
Başbakan Yardımcısı Işık: Benim önerim menzili artırılmış elektrikli araç
ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü: 2018'de en yüksek halka arz gerçekleşebilir
ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Ünlü: 2018'de en yüksek halka arz gerçekleşebilir
Elektrik borcu olan çiftçilere kötü haber: Destek yok
Elektrik borcu olan çiftçilere kötü haber: Destek yok
Karla mücadeleye 'kameralı' takip
Karla mücadeleye 'kameralı' takip
Mobil dünyaya yerli yazılım üretecekler
Mobil dünyaya yerli yazılım üretecekler
Eximbank'tan 100 dolarlık ihracatta 27 dolar finans desteği
Eximbank'tan 100 dolarlık ihracatta 27 dolar finans desteği

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim