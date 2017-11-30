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Borsa İstanbul'dan açıklama

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret'in kendi isteğiyle işlem görmekten men edilme başvurusuna ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sürecinin tamamlanmasının ardından borsa tarafından Kamuyu Aydınlatma...

Borsa İstanbul'dan açıklama

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret'in kendi isteğiyle işlem görmekten men edilme başvurusuna ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sürecinin tamamlanmasının ardından borsa tarafından Kamuyu Aydınlatma...

30 Kasım 2017 Perşembe 19:05
Borsa İstanbul'dan açıklama

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret'in kendi isteğiyle işlem görmekten men edilme başvurusuna ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sürecinin tamamlanmasının ardından borsa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin paylarının işlem görmekten sürekli men edileceğini duyurdu.

Borsa İstanbul tarafından KAP'ta yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sermaye Piyasası Kurulunun 12 Kasım 2014 tarihli ve II-27.2 sayılı 'Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği' kapsamında kurula ve borsamıza başvuru yapan ve payları Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak, şirketin hakim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin kurul tarafından onaylanması ve diğer ortakların paylarının iptal edilmesi sonrasında şirket paylarının Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, borsamızın Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Uygulama Usulü ve Esasları kapsamında, ihraç belgesinin kurul tarafından onaylandığı borsamızca öğrenildiğinde KAP'ta duyurulması ve belgenin borsamıza ulaştırılması sonucunda şirketin işlem sırası kapatılacak, MKK sürecinin tamamlanmasının ardından borsamız tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren, Şirket payları işlem görmekten sürekli men edilecektir."

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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